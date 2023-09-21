حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تعمل الدولة المصرية جاهدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين حيث عملت على إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة وإعطاء الأولوية بها للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

شقق الإسكان الإجتماعي

موعد فتح الحجز والشروط

وقامت الدولة بمضاعفة معدلات إنشاء الوحدات السكنية في مصر بالمقارنة مع الـ 40 سنة الماضية، فيعد مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتمامها البالغ منذ اللحظة الأولى ليكون من المشاريع الضخمة في تاريخ مصر، إذ يقوم المشروع بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي يتم تحديدها.

ومن المتوقع أن ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي قريبًا من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها سابقًا، وسيتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان رقم 18 في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد 2024، وسيكون هذا الحجز متاحًا لفئات محدودة الدخل، ومن المتوقع طرح شقق بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه.

وسيتم سداد 10% من ثمن الشقة عند الاستلام، وسيتم تقسيط باقي المبلغ على 30 سنة باستخدام نظام التمويل العقاري.

يهتم العديد من المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالإعلان رقم 18 الذي سيصدر قريبًا ويتضمن حجز شقق في عدد من المدن الجديدة، وفيما يلي المستندات المطلوبة:

إرفاق صورة الهوية المواطن الشخصية، أو جواز السفر.

إحضار بيان الراتب أو الدخل الشهري الذي لا يتعدى الحد الأدنى المطلوب.

تقديم شهادة ثبوت عدم العمل وذلك في حالة إذا كان المتقدم غير موظف.

عدد صورتين شخصية حديثة مقاس 4*6 سم، ويتم تقديمها عند التقديم أو عند إخلاء الشقة.

إرفاق شهادات ميلاد الأطفال، ومستندات التعليم، وثائق تأهيل إلى العمل إن وجدت.

تقديم صورة من الكشف البنكي للتحقق من قدرة المتقدم على سداد إيجار الوحدة السكنية.

شقق الإسكان الإجتماعي

أماكن شقق الإسكان 2023

يتاح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لفئات محدودة الدخل، ومن المتوقع طرح شقق بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه، وفيما يلي أبرز الشروط:

يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

تجاوز المتقدم سن 21 عامًا.

ألا يكون المتقدم أو أفراد العائلة من الزوج، أو الزوجة، أو الأولاد القصر قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي.

ألا يكون قد سبق الاستفادة للمتقدم أو أحد أفراد أسرته من مشروعات سابقة من الإسكان الاجتماعي.

يوفر الإسكان الاجتماعي التابع إلى وزارة الإسكان وحدات متنوعة من الشقق للشباب، وأنها تتواجد في أكثر من منطقة، حيث إن تتمثل أماكن شقق الإسكان الاجتماعي فيما يلي:

المنصورة الجديدة.

أكتوبر الجديدة .

دمياط الجديدة.

القاهرة الجديدة.

غرب قنا.

العبور الجديدة.

ناصر غرب أسيوط.

مدينة الشروق.

العلمين الجديدة.

حدائق أكتوبر.

مدينة العاشر من رمضان.

شقق الإسكان الإجتماعي

حجز فوري لأول مرة

ويذكر أن وزارة الإسكان وضعت آلية جديدة للحصول على حجز فوري في شقق الإسكان 2023 وجميع المشروعات السكنية للوزارة مثل "الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة".

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

خلال البيان أشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن إجراءات الطرح والتخصيص تتم على عدة خطوات كالتالي:

يقوم جهاز المدينة بعمل إعلان عن توافر وحدات سكنية للحجز الفوري عبر اللوحات الإعلانية والجرائد والصفحة الرسمية لجهاز المدينة.

يتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري-فني-مالي-قانوني).

ثم تتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

ثم يتم إعطاء العميل خطابًا موجهاً لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط.

ثم يقوم العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز، على أن تكون الأولوية في التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

شقق الإسكان 2023

ويتم التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وفقاً للبيان الرسمي تتم المعاملة المالية عن طريق سداد مقدم حجز وهو عبارة عن :

25 ألف جنيه (لوحدات الإسكان المتميز).

ويتم سداد 50 ألف جنيه (لوحدات سكن مصر)

100 ألف جنيه (لوحدات جنة).

ثم يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0،5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص.

ثم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

و سداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

على أن يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0،5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

وعليها تبدأ اللجنة الفرعية بفرز وتفريغ الطلبات المقدمة على كل وحدة سكنية، وإجراء القرعة في حالة التزاحم، ورفع توصياتها للجنة الرئيسية التي تشكل باعتماد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية لمراجعة إجراءات التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية بالجهاز.

وتابع "غنيم" أنه يتم إصدار واعتماد توصيات اللجنة من اللجنة العقارية الرئيسية، وإصدار قرار التخصيص، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات ومخاطبة العميل لاستكمال مقدم الحجز خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالموافقة طبقا للمعاملة المالية بوزارة الإسكان.

شقق الإسكان الإجتماعي

الاستعلام عن طلب التقديم

والجدير بالذكر، تحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، على إتاحة إمكانية الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي، عن طريق الرقم القومي الخاص للشخص المتقدم، للحصول على وحدة سكنية.

وفي السطور التالية يقدم موقع "صدى البلد"، طريقة الاستعلام عن الوحدات السكنية عبر صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من محرك البحث "جوجل".

الدخول على استعلام حالة الطلب المقدم.

إدخال الرقم القومي الخاص للشخص المتقدم، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

النقر على أيقونة تسجيل دخول.

والمرحلة الأخيرة التي من خلالها تظهر نتيجة الاستعلام عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.