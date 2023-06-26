حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكها 2023

يبحث العديد من ملاك الوحدات السكنية، من محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب الدخل المرتفع عبر نظم سداد بالتقسيط على فترات طويلة تصل لـ20 عاما، عن شروط ومحاذير حرمان صاحب الوحدة السكنية منها وذلك بسبب ارتكاب المخالفات المحددة المنصوص عليها، تؤدي إلي سحب شقق الأسكان الاجتماعي.



حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

- إذا لم يتم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة السكنية خلال الفترة المسموح خلالها بالسداد. - في حال عدم الذهاب للتعاقد خلال الوقت المحدد. - في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة. - إذا تم تأجيرها بدون أي موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. - في حال عدم الذهاب لاستلام الوحدة خلال الوقت المحدد. - إذا ثبت تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة. - إذا تم ضبط الشخص يستخدم الوحدة لغير غرض سكني. - إذا تم التنازل عنها بدون أي موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

طرق التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2023

- شراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد في جميع المحافظات، بعد أن يتم الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة. - يجب سداد المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال. - الدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق واتباع خطوات التقديم كالآتي: - يقوم المُتقدم صاحب الطلب بإنشاء حساب خاص به من خلال الضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار - ملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية. - ادخال الرقم الكودي المطلوب إدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل. - بعد إتمام عملية التسجيل يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية. - ملء البيانات الخاصة به متضمنه بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة- إن وجٍدت - تحديد رغبته في المشروع بالمركز/المدينة التـي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات المطروحة بكراسة الشروط طبقًا للرغبة المُحررة باستمارة الحجز، وذلك بعد سداد المبالغ المطلوبة. - إرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد اقصى 2MB) ملف واحد. - يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية -بعدها تظهر رسالة تم إرسال طلبكم بنجاح.

طرق متابعة حالو الطلب لشقق الإسكان 2023