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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذرها.. 6 حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي من صاحبها

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

تسعي الحكومة إلي توفير  شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها مع ضرورة الالتزام ببعض المحددات التي تضمن عدم تعرضك لمخالفة.

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ويتعرض المواطن لمخالفة نتيجة الحصول علي الوحدة لأغراض ليست سكنية أو مخالفة الشروط الخاصة حيث أن هناك  بعض الشروط الواجب على المواطنين الحاصلين على شقق الإسكان عدم مخالفاتها خاصة أن مخالفاتها تؤدي إلي سحب الوحدة .

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 


تشمل الحالات التي تعرض المواطنيت لسحب شقق الإسكان الاجتماعي منهم مايلي :-

- يتعرض المواطن لسحب شقق الإسكان عند تنازل الحاصل عليها أو التصرف في الوحدة للغير دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- ويمكن سحب شقق الإسكان الاجتماعي في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة.

- وتشمل  حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 
عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة، خلال الفترة المحددة.

-  تتضمن حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي في حال عدم التعاقد أو استلام الوحدة في الوقت المحدد.

- يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي في حال تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة

- يمكن أن يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي اذا تم ضبط الشخص يستخدم الوحدة التي خصصت له لغير غرض سكني.

شروط التقديم لحجز شقق الإسكان

يتضمن التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من بينها الزمان إقرار المواطن الراغب فى التقديم بأن الحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر.

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كما تتضمن الشروط أيضا حجز وحدة واحدة فقط الأسرة كما يجب أن تتوافر فى المتقدم أن لا يكون لدي الأسرة أو أحد الأفراد حاصل على قطعة أرض أو حدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

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