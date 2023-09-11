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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: طرح شقق بـ 800 جنيه قسطًا شهريًا في 14 مدينة جديدة

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

يبحث  عدد كبير من المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، عن إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية داخل المدن الجديدة.


إعلان وزارة الإسكان عن شقق سكن لكل المصريين

ومن المتوقع أن تضم المرحلة الخامسة من مبادرة «سكن لكل المصريين»

  1. وحدات سكنية كاملة التشطيب
  2. تصل مساحتها إلى 90 متر مربع
  3. بمقدم 25 ألف
  4. أقساط شهرية على 30 سنة
  5. بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه
  6. متاحة لأصحاب المعاشات والأرامل
شقق الإسكان

أماكن شقق الإسكان الجديدة

وذلك داخل 14 مدينة جديدة وهي كالتالي:-

  1. مدينة الفيوم الجديدة
  2. مدينة بني سويف الجديدة
  3. مدينة سوهاج الجديدة
  4. مدينة أسيوط الجديدة
  5. مدينة أخميم الجديدة
  6. مدينة قنا الجديدة
  7. مدينة أسوان الجديدة
  8.  مدينة 6 أكتوبر الجديدة
  9. مدينة 15 مايو
  10. مدينة العبور الجديدة
  11. مدينة بدر
  12. مدينة حدائق العاصمة
  13. مدينة السادات
  14. مدينة برج العرب الجديدة

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شروط حصول أصحاب المعاشات والأرامل على شقق الإسكان الجديدة 
 

  1. - صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم (سارية).
  2. - ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
  3. - ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.
  4. - تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.
  5. - صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن).
  6. - إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
  7. - قيد عائلي مميكن.

مميزات شقق الإسكان الجديدة

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، من المرتقب الإعلان عن شقق الإسكان الجديدة

  1. شقق جديدة ضمن المرحلة الخامسة
  2. من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
  3. للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل
  4. خلال الأيام المقبلة
  5. وقبل نهاية العام الجاري
  6. والتي سيستفيد منها أصحاب المعاشات والأرامل
المجتمعات العمرانية الجديدة المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية مبادرة سكن لكل المصريين

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