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رئيس التحرير
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تحقيقات

بـ800 جنيه قسطًا شهريًا| موعد وأسعار شقق جديدة من سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين 5

في إطار سعي الدولة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع اسعار العقارات بشكل عام، فقد أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 5 ، وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترا بالتقسيط على 30 سنة، حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف بالتقسيط على 30 سنة بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.

موعد طرح سكن لكل المصريين 5

 

وتسعى الدولة بشتى الطرق، توفير سكن لكل المصريين، يكون على درجة كبيرة من التخطيط بما يوفر حياة كريمة للمواطن المصري ويتفق مع بناء الجمهورية الجديدة.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، تفاصيل إعلان شقق سكن لكل المصريين 5 ، المقرر طرحه خلال أيام بعدد من المدن العمرانية الجديدة، ويستفد منه الموظفين وأصحاب المعاشات والمطلقات والأرامل وأصحاب المهن الحرة وشرائح أخرى من المجتمع المصري.

سيتم طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5 خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023، و سيتم الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية، ومن المفترض تسليم الشقق في فترة بين 18 و36 شهرًا حسب جدول التنفيذ.

وفي هذا الصدد، يقول صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة لديها بعض الأهداف التي تسعى لتحقيقها من تنفيذ هذه المشروعات السكنية الضخمة، وأول هذه الأهداف هو خلخلة الكثافة السكانية المرتفعة الموجودة في الوادي، وكذلك إقامة مجتمعات جديدة تساعد في توسعة العمران، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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فوائد الطرح العائد على المواطن 

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المدن الجديدة حرصت على توفير مجالات عمل لمن يقيمون بها لأن هذه المدن كلها مدن دائمة، أي أنها ليست مدنًا مصيفية أو مدنًا مؤقتة بل هي مدن للحياة الدائمة أو المستمرة، وبالتالي فإن هذه المدن هي امتداد للعمران وتطوير له بطريقة تجعل الناس يعيشون في بيئة أفضل.

وأشار الجندي، إلى أن هذه المشروعات حرصت على توفير الأنشطة التي تجلب الرزق، لذلك فهي تضم أنشطة تجارية وصناعية وحياتية جديدة، كما أنها تستطيع أن تستوعب أيدي عاملة جديدة وتستوعب الأنشطة التي تقلل من حجم البطالة، وتقلل من حجم التكدس في الوادي القديم.

وتتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 ما بين 350 ألف جنيه و 450 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة، ومقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعةةالاستلام.

وتستمر مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة، وسعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق شقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%.   

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الشروط والأوراق المطلوبة لحجز الشقق 

ويتم طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وبمدينة 15 مايو، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة حدائق العاصمة، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة الفيوم الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة.

وسوف نرصد لكم شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، والتي جاءت كالتالي:

1- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

2- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

4- كذلك من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

5- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

6- ومن ضمن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

كما نرصد لكم الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، والتي جاءت كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

3- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

4- كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

5- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك..

6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

7- كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

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