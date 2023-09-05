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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مي عبدالحميد: مليون ونصف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.
 

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مي عبدالحميد تشارك في افتتاح الإدارة المركزية الجديدة للتمويل العقارى ببنك القاهرة


وأضافت مى عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل من يتقدم للحصول على وحدة سكنية سيحصل عليها ما دام انطبقت عليه الشروط، مشيرة إلى أن الصندوق طرح 17 إعلانا حتى الآن ضمن إعلانات الإسكان الاجتماعي منذ سنة 2014.

 

مشروع الإسكان الاجتماعي

وتابعت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإقبال كبير جدا للتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أن 20 مليون زيارة على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
 

 

مي عبدالحميد الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الإجتماعي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

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