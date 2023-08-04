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اقتصاد

مي عبدالحميد تشارك في افتتاح الإدارة المركزية الجديدة للتمويل العقارى ببنك القاهرة

مي عبد الحميد الرئيس
مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في افتتاح  الإدارة المركزية الجديدة للتمويل العقاري ببنك القاهرة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك، والتى تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد حيث رافقت طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ولفيف من مسئولى بنك القاهرة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، حيث تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

وخلال الافتتاح عبرت مي عبد الحميد، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن بنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته، ويعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق، لافتة إلى أن  صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية مشروع الإسكان الاجتماعى، كان من ضمنها بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليًا.
 

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وأشارت إلى أن الصندوق يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
 

4,1 مليار جنيه محفظة التمويل العقاري 
 

وفي ذات السياق صرح طارق فايد، بأن افتتاح إدارة التمويل العقارى الجديدة يهدف إلى زيادة حجم محفظة التمويل العقارى والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، مشيراً إلى أن حجم المحفظة بلغ 4,1 مليار جنيه ضمن المبادرة حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 40,000 عميل.

وتابع فايد أن إدارة التمويل العقارى الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء فى إطار مبادرة التمويل العقارى، والوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وهناك حرص على تقديم الخدمة بأقل وأسرع الإجراءات لعملائنا، مشيراً إلى أن البنك بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقارى خارج المبادرة فى القريب العاجل والذى سيسهم بدوره فى زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.

هذا وتسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات التى يقدمها البنك المركزى.



 

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