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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعي عن الإعلان الـ 18.. ما القصة؟

وحدات سكنية
وحدات سكنية

حذرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من الشائعات المنتشرة خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يجب تحري الدقة لما يتردد عن إعلان الإسكان الاجتماعي الـ 18. 

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مي عبدالحميد: تكلفة الوحدات السكنية زادت بنسبة 30% والدولة ملتزمة بكراسة الشروط

وخلال تصريحات تليفزيون، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان الـ 18 لصندوق الإسكان الاجتماعي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، مشيرة إلى أن كل ما هو متداول على السوشيال ميديا، عار عن الصحة.

وتابعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن صندوق الإسكان الاجتماعي يتولى الإعلان؛ فور الطرح، لافتة إلى أن الإعلان الأخير لوحدات الإسكان الاجتماعي شمل 23 ألف وحدة سكنية، قدم عليها قرابة 200 ألف شخص، وهذه بمثابة شهادة ثقة. 

تنفيذ 650 ألف وحدة

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ذهبت إلى أن آخر سقف في الإعلان الأخير 7 آلاف جنيه للأعزب، و10 آلاف للأسرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 650 ألف وحدة، وهناك 220 جاري تنفيذها، وسيتم استكمال العدد إلى مليون وحدة سكنية.

تكلفة الوحدات السكنية زادت بنسبة 30%

وفي السياق نفسه أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن تكلفة الوحدات السكنية زادت بنسبة 30%، والدولة ملتزمة بتسليمها كما هي موجودة في كراسة الشروط.


 

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