مي عبدالحميد: تكلفة الوحدات السكنية زادت بنسبة 30% والدولة ملتزمة بكراسة الشروط

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تم الانتهاء من 650 ألف وحدة سكنية و بصدد استكمال المليون وحدة سكنية، مضيفة أن بصدد استكمال المليون وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري 2023.



وأضافت مى عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الوحدات السكنية زادت بنسبة 30% والدولة ملتزمة لتوفير الوحدات كما هى بكراسة الشروط.



وفي السياق نفسه أشارت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن 400 مليار جنية حجم الاستثمارات في مشروع الإسكان الاجتماعي.

