مساعد وزير الخارجية الأسبق: الغرب وأمريكا متواطئون مع إسرائيل في حرب غزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قدمت الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين، بخاصة في قطاع غزة، في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن دول الغرب بقيادة أمريكا متواطئة مع إسرائيل في هذه الحرب وهذه الإبادة على فلسطين المحتلة كلها، سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية.

الأوضاع الراهنة



وأضاف أنه عندما نتحدث عن الأوضاع الراهنة يجب أن ننظر إلى المشهد الإقليمي بصورة مكتملة، وأن لا نتحدث فقط عن غزة وإنما لا بد أن نتحدث عن فلسطين المحتلة بأكملها.

وأشار إلى أن الصورة تبدو تعكس الواقع أن إسرائيل لا تنتقم فقط لفشلها الذريع السياسي والأمني والاستخباراتي يوم 7 أكتوبر، وإنما هي تمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الصهيونية؛ للسيطرة على كامل الضفة الغربية، وفصل قطاع غزة عن الضفة، وإلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر.