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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة: الشباب يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فعاليات اللقاء الحوارى لشباب القليوبية والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت شعار "مابين حلم تحقق وأمل منشود" والذى أقيم مساء اليوم بنادى سيتى كلوب بنها بحضور 1500 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب وأعضاء الكيانات الشبابية وأعضاء المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

وفى كلمته أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، عن بالغ سعادته بتواجده وسط هذا الحشد من شباب القليوبية، مؤكدا أن الشباب المصري فى السنوات الاخيرة يحظى بإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل متواصل لتنمية وبناء الشخصية المصرية وتمكين ودعم الشباب فى كافة المجالات من خلال حزم من البرامج والأنشطة المتنوعة التى تستهدف تنمية وصقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالاضافة الى تمكين الشباب من خلاى برامج التعليم المدنى والتثقيف السياسي .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية هى دولة الشباب باعتبار أن نسبه تعداد الشباب يمثل النسبة الأكبر من التعداد السكانى لجمهورية مصر العربية، وفى هذا الصدد عملت وزارة الشباب والرياضة على توفير كافة الامكانيات وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتوسع فى انشاء مراكز الشباب وتطوير الأندية الرياضية لتسع اكبر عدد ممكن من المترددين ولضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة تليق بالمواطن المصري وتتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن اللقاءات الحوارية للشباب يتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بهدف الاستماع لاراء الشباب والعمل على تحقيق طموحاتهم وامالهم والاستفادة من الأفكار البناءة المطروحة بهدف دعم الشباب بالاضافة للتعريف بالجهود التى تبذلها الدولة وتسليط الضوء على النماذج الشبابية الناجحة والرائدة فى كافة المجالات الرياضية والشبابية والإجتماعية. 

وتتبنى وزارة الشباب والرياضة فكرة الكيانات الشبابية وتدعمها بشكل كبير لتنفيذ خطط البرامج لكل كيان شبابي فى إطار دعم الدولة المصرية للشباب ، وتنفيذالمبادرات الشبابية المجتمعية بالاضافة للبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وممارسة العمل السياسي من خلال نماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ والشاب البرلمانية للنشى والشباب بالاضافة لتمكين الشباب من خلال مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغير ومتناهية الصغر ومشروعات البرمجة والتحول الرقمى فضلا عن برامج التنمية الرياضيةوبرامج وأنشطة قادرون بإختلاف بجميع المحافظات ومشروعات اكتشاف المواهب الرياضية والمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبي ، مما كان له الأثر فى تحقيق نتائج على المستوى الرياضى والشبابي وتمثيل مصر فى كافة المحافل الدولية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية.

وزير التثقيف السياسى التحول الرقمي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب المشروعات القومية الشخصية المصرية

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