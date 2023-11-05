اللواء محمد الشهاوي: القوات المسلحة تضع الفرد المقاتل دائما على رأس المنظومة العسكرية

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري؛ يؤكد تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة، التي تعزز قدرتها العسكرية، وتنوع مصادر التسليح، وتؤكد على ملف التصنيع العسكري، وأن يكون هناك اكتفاء ذاتي من الأسلحة والذخائر والمعدات إما بشراكة مع أطراف ودول ذات ثقل عسكري كبير أو من توطين الصناعة المحلية.

وأضاف "الشهاوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة دائما ما تضع الفرد المقاتل على رأس منظومة الكفاءة القتالية، لذا تعد الأكاديمية العسكرية مصنع الأبطال، وكلية القادة والأركان تعد مصنع القادة، والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تعد مصنعا لكبار القادة.

وأشار إلى أن الاجتماع يؤكد عملية التعليم الإلكتروني لزيادة وتطوير التعليم تلك المنشآت التعليمية والربط الرقمي الإلكتروني لكل الكليات العسكريات مع بعضها، ومن ثم هناك خبرات تؤخذ على هذا الاعتبار، ويُطَوَّر التعليم وتكتيكات الأساليب التي يتم تنفيذ بها المهام العسكرية.