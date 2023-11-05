شعبة الجلود: نطالب بالتنوع في أشكال التصدير.. والفائض المحلي يزيد على 40%

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود في الغرفة التجارية، إن تصدير الجلود لم يتوقف، ولكن ما تطلبه الشعبة هو التنوع في أشكال التصدير، حيث أصدر في 30 يونيو 2011 قراراً بمنع تصدير الجلود في مرحلة "الويب بلو" وتصديرها في مرحلتي "الكراست و"الفينيش" لعمل قيمة مضافة كانت تسمح بهذا الشأن في هذه الفترة.

وأضاف "مهران"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك رغبة حاليا في زيادة حجم التصدير للصناعات كلها في مصر، وأمريكا تصدر الجلود حتى في مرحلة الخام، ولكن نطالب بتصدير الجلد الخام ولكن التصدير بمراحل مختلفة لأنواع مختلفة من الدباغة.

وأشار إلى أن هناك فائضاً في الجلود يزيد على 40%، نظرا لأن السوق المحلي لا يستوعب الإنتاج كله، كما أن الطلب على مرحلتي "الكراست" و"الفينيش" انخفض بنسبة كبيرة للغاية.

ولفت إلى أنه يقترح بتصدير المخلفات الكثيرة الصادرة من الجلود، خاصة في فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك بأي شكل من الأشكال، خاصة أنها تدخل في الكثير من الصناعات مثل الكولاجين والجيلاتين ويعاد تصنيعها مجددا.