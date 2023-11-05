أسامة شعث يكشف خسائر إسرائيل الاقتصادية والداخلية منذ اندلاع طوفان الأقصى

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المتحدث العسكري باسم الاحتلال الإسرائيلي يكذب ويصدق كذبه، لافتا إلى أنه ادعى بأن حماس تتخذ المدنيين دروعا بشرية.

وأضاف “شعث”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج “مصر جديدة” الذي يذاع على قناة “etc”، أن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الجنود الإسرائيليون المقاومة وجها لوجه منذ عشرات السنين، وعلى الرغم من ذلك يختبئون داخل المدرعات والدبابات.

وأكد أن المقاومة أمامهم على الأرض وفي أرض المعركة يدمرون الدبابات مباشرة على شاشات التلفاز ويطلقون الرشفات الصاروخية على المدن الإسرائيلية ومع ذلك يدعي المتحدث العسكري للاحتلال بأنهم يختبئون داخل المستشفيات.

وأضاف أن الاحتلال تكبد خسائر كبيرة في هذه المعركة بريا وعسكريا ودفاعيا واستخبراتيا، وهناك خسائر بشرية تجاوزت ٢٦٠ جريحا، وأكثر من ٣٠ قتيلا عسكريا بإسرائيل خلال المعركة البرية بحسب الجيش الإسرائيلي ووفق للمقاومة فقد فقدوا العشرات.

وأكد أن هناك خسائر داخلية مثل الانقسامات الاجتماعية وزيادة الغضب والمعارضة ضد نتنياهو وهناك مظاهرات من أسر الأسرى الإسرائيليين والأشخاص الذين تضرروا من هذه الحرب، كما أن هناك خسائر اقتصادية تزيد على ٥٠ مليون دولار .