خبيرة تغذية تحذر من تناول الليمون على الريق| لهذ السبب



فوائد الليمون كثيرة جدًا للجسم، ولكن الإكثار من تناول هذه الفاكهة الحمضية او تناولها على الريق يمكن أن تسبب أيضًا العديد من الاثار الجانبية والأضرار للصحة كالآتي، التى قدمتها الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..

1. تهيج الجهاز الهضمي: ويكثر ذلك عند المرضى الذين يعانون من مشكلات بالمعدة، مثل: الارتجاع المريئي أو ارتفاع الحموضة المعوية.

2. تاكل الأسنان وتقرحات الفم: يفضل شرب عصير الليمون من خلال ماصة لتقليل ملامسته للأسنان.

3. تأخير الدورة الشهرية: لكن لا تزال هذه التأثيرات بحاجة للمزيد من الأبحاث والدراسات حول أضرار الليمون على الدورة الشهرية.

4. تهيج البشرة وجفافها وظهور بقع بنية

يسبب وضع الليمون على البشرة وتعريضها لأشعة الشمس

5. إدرار البول والجفاف: في حالات نادرة قد يسبب كثرة شرب الماء مع الليمون إلى كثرة إدرار البول.

6. إثارة الغثيان والقيء

7. حصى الكلية: يستخدم قشر الليمون على نطاق واسع في الطهي، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى تكوين حصى الكلى.

8. زيادة الحديد في الدم: بسبب غناه بفيتامين C الذي يشجع امتصاص الحديد في الجسم،

الكمية الزائدة يقوم بتخزينها في الكبد وعضلة القلب والغدد الصماء، بالاضافة إلى الخصيتين عند الرجال.

9. تكرار نوبات الصداع النصفي: تبين أن استهلاك كميات كبيرة من الليمون يمكن أن يسبب نوبات الصداع النصفي المزعجة.

فوائد الليمون الصحية بكميات معتدلة بعد الطعام وليس على الريق

- يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

- يساعد في الوقاية من السرطان،

- يساعد في الوقاية من الربو ومعالجة نزلات البرد والتهاب الحلق.

- يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

- يساهم في إنقاص الوزن الزائد، وفقًا لدراسة أثبتت أهمية الليمون في إزالة السموم والتخلص من الدهون في الجسم.