لمرضى القولون العصبي.. احذر هذه الأطعمة

يوجد العديد من الأطعمة الممنوعة على مرضى القولون العصبي أو متلازمة القولون المتهيج، والتي تزيد من الأعراض الناتجة عن تهييجه ويُنصح بالابتعاد عنها ومن أهم هذه الأطعمة وفقا لموقع هيلثى..

- الكربوهيدرات

حيث تُسبب الغازات، وألم المعدة، والإمساك، اذا تناولها مريض القولون العصبي.

- الفاكهة

مثل التفاح، الأجاص، البطيخ.

- الحبوب

مثل فول الصويا، والعدس، والحمص.

- الخضراوات

مثل الملفوف، سلطة تحتوي على الملفوف، البروكلي، الزهرة، البصل.

- المشروبات الغازية

منتجات تحتوي على اللاكتوز، مثل المثلجات، والكريمة، والحليب.

- الأطعمة الجاهزة

مثل الأطعمة المقلية، والبيتزا، حيث ينصح باستبدالها بأطعمة مشوية.

- الأطعمة التي تحتوي على ألياف غير ذائبة

مثل الحبوب الكاملة، والخضراوات، والفاكهة، وذلك لأنّها قد تُسبب الإسهال، ويجب استبدالها بالألياف الذائبة التي تُقلل من الإمساك، لكنها قد تُسبب الانتفاخ، ومن أهم الاطعمة التي تحتوي على الألياف الذائبة، الشوفان، والجزر، والتوت، والمانجا، والبرتقال

- الأطعمة التي تحتوي على بروتين الجلوتين

التي تُسبب الإسهال مثل الشعير والقمح.

- المشروبات التي تحتوي على الكافيين

التي قد تُسبب الإسهال، مثل القهوة، ومشروبات الطاقة.

- الأطعمة المُصنّعة

التي تحتوي على مواد حافظة، ومواد مضافة، تُهييج القولون، مثل رقائق البطاطا، والوجبات المثلجة التي تحتوي على دهون عالية.

- المحليّات الخالية من السكر، والمحليّات الصناعيّة، وسكريات الكحول، والمشروبات الخالية من السكر، والحلوى، والعلكة.

- أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي

يوجد بعض أنواع الأطعمة التي تُساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي ولا تزيد من أعراض القولون العصبي ومن أهمها:

- اللحوم مثل الدجاج، والديك الرومي، ولحم العجل. البيض، وذلك لسهولة هضمه.

- سمك السلمون والأسماك الغنية بالأحماض الدهنية الأوميغا3 مثل السردين، التي تعمل كمضاد للالتهاب في الجسم.

نصائح لمرضى القولون العصبي

يوجد عدة نصائح لمرضى متلازمة القولون المتهيج للتقليل من الأعراض ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

- تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على المضادات الحيويّة، حيث تسبب هذه الأدوية تهييج القولون.

- تجنب مضغ العلكة. يجب اتباع برنامج للتمارين الرياضيّة.

- مضغ الطعام ببطئ، وتجنب مضغه بسرعة.

- الابتعاد عن الأطعمة المقليّة، والمشروبات الغازيّة، والأطعمة العالية بالبروتين، التي من دورها تُسبب الإمساك وتزيد من تهييج القولون