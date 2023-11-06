غسله بالمياه والصابون .. احذر استخدام كانز المشروبات الغازية تسبب التسمم والموت

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن كارثة بعبوات الكانز.

وقالت شيرين كنت حذرت من إستخدام كانز المشروبات الغازية بدون غسيل بالمياه والصابون وقلت لكم إن هذه العبوات في مخازن أماكن العرض تتعرض للتلوث بفضلات وبول وتلامس أجسام القوارض والحشرات ، كما أن هناك وقائع حالات تسمم حدثت من هذه العبوات وأدت إلى الوفاة ، ونشرت لكم صور مخزن مليئ بالفئران اللي ولدت وبترتع على باكيتات الكانز اللي اتقطع البلاستيك المغلف لها.

كنت طلبت من حضراتكم ضرورة غسل الكانز بالماء والصابون وعدم الإكتفاء بمسحها بالمناديل ، والتنبيه على أولادكم بعدم استخدامها إلا بعد غسلها.