أول تعليق من إيران على التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية

علق وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، اليوم الاثنين، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي قال إن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية أمر وارد.

وقال عبداللهيان في منشور عبر صفحته على منصة إكس: "تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول استخدام القنابل الذرية تظهر الفشل الحقيقي للنظام في حاجز المقاومة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "يجب على مجلس الأمن الدولي التابع لـ الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات فورية ودون انقطاع لنزع السلاح النووي من هذا النظام الهمجي والفصل العنصري".

وأشار عبد اللهيان إلى أن مسؤولية الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة تقع على عاتق الولايات المتحدة.

https://x.com/Amirabdolahian/status/1721379152274592099?s=20

وأثارت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، التي قال فيها إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هو إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، ضجة كبيرة داخل إسرائيل، وسط مطالب بإقالته فورا.

وسارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرد متنصلا من هذا التصريح، قائلا في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل وجيشها يتصرفان وفقًا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، معقبا: "سنواصل القيام بذلك حتى النصر”.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب ذلك، إيقاف إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.