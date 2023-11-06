جيش الاحتلال يعترف بسقوط ضحايا أثناء القتال مع حماس بالأمس |صورة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل مسؤول بالجيش يدعى شاهار كوهين ميفتاش من كرمئيل المحتلة، وذلك أثناء القتال مع المقاومة الفلسطينية في غزة مساء أمس الأحد.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان ميفتاش، البالغ من العمر 22 عاما، جزءا من الفيلق المدرع. الكتيبة 401. ويقول جيش الاحتلال إنه قتل في معركة في شمال غزة.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له إلى أنه بوفاة ميفتاش فقد وصل عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا منذ بدء الغزو البري إلى 30 جنديا.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الجيش إن جنديا من الكتيبة 202 من لواء المظليين أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في غزة يوم الأحد.