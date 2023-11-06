رئيس إيران: تأكيدات أمريكا بالعمل على هدنة في غزة مزاعم كاذبة

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، تأكيدات الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على هدنة في غزة بأنها "مزاعم كاذبة".

وأضاف رئيسي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني، أن كل من يدعم الاحتلال مشترك في الجرائم التي يرتكبها في غزة، مستطردًا أن الكيان الصهيوني قد انهار.

وأكد أنه يجب إيقاف القتل الوحشي وايصال المساعدت الإنسانية الى غزة.

ولفت إلى أن المواقف مشتركة بين العراق وإيران في ملف القضية الفلسطينية ويجب وقف إطلاق النار في غزة ووقف جرائم الكيان الصهيوني.