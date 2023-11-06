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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالات مكبرة للتعديات بمدينة إسنا جنوب الأقصر

صدى البلد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

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وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات.


وأسفرت الحملة عن إزالة   ٣ حالات تعد فى المهد بقرية اصفون  بمساحة ٦٠٠ متر مربع و١٤ حالة تعد فى المهد بقرية النمسا بمساحة ٤٢٩٢ متر مربع وإزالة  ٢ حالة فى المهد بقرية أصفون  بمساحة ٥٠٠ متر مربع. والتعديات عبارة  عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة والأسمنت.

تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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