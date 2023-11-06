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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بشرى سارة| تشغيل الخط الثالث للمترو ومونوريل العاصمة.. هذه محطاته والمناطق التي يمر بها

مترو الانفاق
مترو الانفاق

تشغيل الخط الثالث للمترو ومونوريل العاصمة.. بدأت أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا مونوريل العاصمة، أمس الأحد.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.

وطلب مدير محطة الطريق الدائري المهندس علاء توفيق، الإذن بالموافقة على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

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كما بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي، والذي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، وذلك بعدما طلبت مدير المشروع المهندسة سالي أسامة الإذن ببدء التشغيل.

محطات الخط الثالث للمترو

يخدم الخط الثالث للمترو، أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا.

هذه المحطات تشمل المرحلة الثالثة من الخط الثالث من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة.

وجاءت المحطات على النحو التالي: (السودان/ محطة نفقية - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري/ محطات علوية - المحطة النهائية عند محور روض الفرج/ سطحية).

وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث على جزئين 3B، 3C (الكيت كات - جامعة القاهرة)، بطول 13.7 كم وتشتمل على 1 محطة (4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية).

محطات مونوريل العاصمة 

يربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والامل.

ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير. 

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

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