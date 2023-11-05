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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

22 محطة بطول 56 كم.. تفاصيل خط مونوريل شرق النيل بالعاصمة الادارية

صدى البلد

أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إذنًا للتشغيل التجريبي لعدد من مشروعات التابعة لوزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات، وتشمل تلك المشروعات (المرحلة الثالثة والنهائية من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق - مونوريل شرق النيل).

التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل

بدأ التشغيل التجريبي لـ مونوريل شرق النيل الذي يتضمن (مدينة نصر/العاصمة الإدارية الجديدة) بمحطة المشير طنطاوي، ويبلغ طول خط مونوريل شرق النيل 56 كم.

ويعتبر المونوريل ‏من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة كأحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي.

ويربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولًا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولًا إلى الوفاء والأمل.

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ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولًا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار يخدم العديد من المناطق السكنية المزدحمة.
 

عدد محطات التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل

ويشمل خط مونوريل شرق النيل عدد 22 محطة وعدد (1) مركز سيطرة وتحكم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل والذي يصل إجمالي أطوالهما إلى 100 كم وبعدد 35 محطة باعتبارهما ‏من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، ويعد خط مونوريل شرق النيل أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي.

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