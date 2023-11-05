بث مباشر| صدى البلد يكشف لأول مرة مونوريل العاصمة الإدارية من الداخل

ينشر صدى البلد بثا مباشرا لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من الداخل لأول مرة بالتزامن مع تشغيله التجريبي من محطة المشير والذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة نصر ويربط مع مترو الأنفاق الخط الثالث.



ويبلغ طول مونوريل شرق النيل 56 كم، وعدد 22 محطة، وعدد 1 مركز سيطرة وتحكم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل والذي يصل اجمالي أطوالهما إلى 100 كم وبعدد 35 محطة.

ويعتبر المونوريل ‏من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة كأحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي.

ويربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولًا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولًا إلى الوفاء والأمل.

ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولًا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار يخدم العديد من المناطق السكنية المزدحمة.

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