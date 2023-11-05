بث مباشر| صدى البلد يعرض القطار الكهربائي السريع لأول مرة من الداخل

شارك القطار الكهربائي السريع فى اصطفاف وسائل النقل الأخضر بمعرض النقل الذكى، والذى سيعمل على الخط الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، وسيقف فى المراكز ويسير بسرعة قصوى 160 كم فى الساعة.



وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، وهو ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة ومن المقرر أن يعمل ضمن مشروعات القطار السريع بالخط الأول من السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية، للتوقف بمراكز المحافظات.



و يتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم.

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