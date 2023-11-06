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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر أحمد تروج لـ فيلمها الجديد بلوموندو عبر إنستجرام

صدى البلد

روجت الفنانة هاجر أحمد لـ فيلمها الجديد “بلوموندو” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشاركت هاجر أحمد البوستر الرسمي للفيلم، وكتبت قريباً بلوموندو بدور العرض المصرية والسعودية.

وجهت الفنانة هاجر أحمد رسالة دعم لأهل غزة، بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في قطاع غزة، ما أسفر على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتبت هاجر احمد عبر حسابها الشخصي علي انستجرام:" غزة تتعرض لهجوم هو الأعنف منذ بداية الحرب من كلاب الاحتلال الصهيوني وانقطاع الانترنت وانقطاع التلفونات ... والتواصل معاهم نهائيا لإبادتهم بهدوء بعيدا عن ضجة الاعلام والكل يشاهد ولا يجرؤ علي التدخل ولا يجرؤ علي قول الحق ... سيشهد التاريخ ان ٢ مليار مسلم علي وجه الأرض لم يسعفوا أطفال غزة لم يسعفوا الأبرياء قتلناهم بدم بارد غزة يا بلد العزة لك الله ولا لكي غيره".

 


 

وبدأت هاجر أحمد ، تصوير دورها في فيلم "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

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