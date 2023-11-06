إعلامية فلسطينية: الاحتلال يستهدف الصحفيين في قطاع غزة

علقت نجوى اقطيفان الإعلامية الفلسطينية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت نجوى اقطيفان في حوارها في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين في قطاع غزة ".

وأضافت:" ممنوع الاعتداء على أي صحفي وهذا ما أكدت عليه اتفاقية جنيف لكن الاحتلال يتعمد الاعتداء على الصحفيين واستهدافه ".

واكملت :" الاحتلال يرغب في إخفاء جرائمه ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم كي لا يعرف العالم ما يحدث على أرض الواقع ".

ولفتت نجوى اقطفيان:" 46 صحفي استشهدوا في قطاع غزة جراء الاستهداف الإسرائيلي لهم أثناء ممارسة عملهم في القطاع".