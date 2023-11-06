عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حبيب لـ ويجز : ربنا يحفظك ويحبب فيك خلقه

صدى البلد

شارك السينارست تامر حبيب صورة لمغنى الراب ويجز من أحدث لقاءاته التليفزيونية التى تحدث تحدث فيها عن أحداث غزة.

وكتب تامر حبيب عبر حسابه بفيسبوك :روح يا ابني، ربنا يحفظك و يحميك و يحبب فيك خلقه كمان و كمان ":

وقال ويجز، من خلال تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول لنا إن أمريكا تحترم الديمقراطية وتمتلك حرية بالعكس، إنها تضعنا في خانة يجب علي أن ألتزم بها لكي تكون هذه حرية، وذلك ليس حرية حقيقية بأي حال من الأحوال".

 

وأضاف ويجز: “أنتم تخافون من الأشخاص المختلفين عنكم، وتخشون أن تكون طريقة حياتهم مختلفة عما هو عندكم، وهل لا يعرف جهاز الاستخبارات الأمريكي ما يحدث في غزة؟ إنهم يعلمون بنسبة 100% ما يحدث في غزة”.

وتابع: "إحنا لسنا أغبياء والأحداث التي تجري تخضع للتخطيط والتنظيم".

ويجز نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” أثناء مشاركته فى مظاهرة بأمريكا ضد الاحتلال الإسرائيلى والمجازر التى يرتكبها ضد فلسطين.

وقال ويجز خلال الفيديو: "نحن الآن في أمريكا وهذه المظاهرة لأن اليهود الذين يعيشون في نيويورك يخرجون ويقولون إنهم يرفضون المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إنهم قادمون لتبرئة أسمائهم أنا سعيد وسعيد، وأتمنى أن يتفوق الناس".

وقد حرص مطرب الراب ويجز على دعم القضية الفلسطينية خلال حفلته أمس بكندا، وذلك أثناء جولته الغنائية فى أوروبا.

وبعد صعود ويجز على المسرح وغنائه عددا من أغانيه طالب جميع الحضور بفتح موبيلاتهم وطلب منهم الهتاف لفلسطين قائلا: “الحرية لفلسطين”.

وأكد ويجز أنه كان من المفترض أن يقوم بإلغاء هذه الحفلات تضامنا مع غزة، إلا أنه لم يستطع فعل ذلك وقرر دعمهم بهذه الطريقة

السينارست تامر حبيب مغني الراب ويجز آخر أغنية ل ويجز أخبار ويجز ويجز أغاني ويجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من أحمد فتوح على قرار إدارة الزمالك بعرضه للبيع

ترشيحاتنا

رئيس الحكومة الفلسطينية: وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى هيروشيما جديدة في غزة

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

الخارجية الصينية : نبذل قصارى جهدنا لاستعادة السلام في فلسطين

بقذائف الياسين 105.. المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة اليوم

"الوزراء".. السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام العالمي وتحليل أبعاده وانعكاساته محليًا وعالميًا

وزير إسرائيلي: نقاتل عدو عنيد ونخوض معه معارك صعبة جدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| شاهد

إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

على الفطار .. طريقة عمل البان كيك

فيديو

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ