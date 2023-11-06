غزة بحاجة لماء وكهرباء.. رئيس وزراء فلسطين يجهش بالبكاء بسبب عدوان الاحتلال| فيديو

أجهش رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالبكاء، بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة وتصعيد الاحتلال عدوانه على القطاع.

وقال أشتية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان، مؤكدًا أن القطاع تحت الركام بحاجة لوقف العدوان للبحث عن الناجين تحت الأنقاض.

وأكد أن غزة بحاجة إلى ماء وكهرباء وطعام ودواء الآن، لافتًا إلى أنه على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بتوقيف المجرمين في غزة.

ودعا أشتية الأمم المتحدة إلى إلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي ونشر صور أطفال غزة، مؤكدًا أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في السجون الإسرائيلية.

ولفت رئيس الحكومة الفلسطينية إلى أن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو متعطش للدم يريد القتل بهدف القتل، مؤكدًا أنه يريد أن يرى "هيروشيما" في غزة.