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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بلقاء رئيس البرلمان العربي: سنتعاون لتقديم تقرير بالانتهاكات الإسرائيلية للجنائية الدولية

لقاء رئيس البرلمان
لقاء رئيس البرلمان العربي بلجنة حقوق الإنسان

شارك النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالاجتماع التنسيقي بين وفدي البرلمان العربي والبرلمان المصري بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي،  لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، مؤكدا أن  الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا غير مسبوق على قطاع غزة وسط صمت دولي.

وأضاف النائب محمد سلطان، في كلمته بالاجتماع، أن المجتمع الدولي يغض بصره عن الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه حرب إبادة، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كافة المواثيق الدولية وتضرب بها عرض الحائط، حيث تستخدم الأسلحة المحرمة الدولية وتقصف بها المدنيين العزل.

وأشار عضو لجنة  حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية  تكيل بمكيالين  فلا تتحرك أمام هذه المجازر والانتهاكات الوحشية التي تمارس بحق الأشقاء في غزة، مؤكدا على أهمية التكاتف العربي والتعاون مع المنظمات الحقوقية العربية من أجل الدفع بهذا العدوان وحماية المدنيين الأبرياء.

وأكد النائب محمد سلطان، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أتم الاستعداد للتعاون مع البرلمان العربي رصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوثيقها وتنظيمها في ملف لتقديمها للمحكمة الدولية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعمها للقضية الفلسطينية  باعتبارها قضية العرب الأولى.

النائب محمد سلطان حقوق الإنسان البرلمان العربي إسرائيل فلسطين

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