وزير النقل يكشف عن موعد التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار السريع

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة- مرسى مطروح- العلمين) في نوفمبر 2024.



وقال الوزير، خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، اليوم، الإثنين، إن الدورة الخامسة من المؤتمر، المخطط عقدها العام القادم ستشهد تشغيل القطار الكهربائي بسرعة 250 كيلو متر / الساعة.

وشهد وزير النقل توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، مع كبرى الشركات العالمية.

وقال وزير النقل، إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "نيرك" لتصنيع 500 عربة سكة حديد جديدة.