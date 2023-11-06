دقيقة حدادا على شهداء غزة بتشريعية النواب.. ومطالب بتعديل قانون الطفل

بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حرب غزة ووجه وكيل لجنة الشئون الدستورية التشريعية، النائب أحمد الطماوي التحية لنجلة المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق و ممثلة المجلس القومي للمرأة .

وقال الطماوي في بداية اجتماع اللجنة اليوم "نوجه التحية لنجلة أحد أبطال مصر،نحيي المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد المستشار هشام بركات".

وأضاف "وجودك يذكرنا بأحد أبطال مصر وتضحياتهم".

وتشارك بركات في الاجتماع الذي يناقش تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة.

وطالبت بركات خلال الاجتماع بتعديل المادة ١٠٨ من قانون الطفل لتتواكب مع الدستور الذي يحدد سن الطفل ب ١٨ عاما.

وعلق الطماوي متفقا مع تعديلها وقال أرى أن الحكومة متجاوبة.