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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة خالته وزوجها وإحراق جثتيهما لجلسة 8 نوفمبر

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بإنهاء حياة خالته وزوجها وإشعال النيران بجسديهما في العمرانية، لرفضهما إقراضه مبلغًا ماليًّا لجلسة 8 نوفمبر الحالي.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم  9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهم "ر. ص"، 39 سنة، في غضون الفترة من 6 مايو 2022 قتل المتهم عمدًا زوج خالته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا خالته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولًا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات عن اخفاء المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.

انهاء حياة خالته وزوجها إحراق جثتيهما محكمة جنايات جنوب الجيزة العمرانية السرقة

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