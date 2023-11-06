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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسة غزة "فاشلة".. ليبرمان يوجه تحذيرا خطيرا لحكومة الاحتلال بشأن حزب الله والحوثيين

ليبرمان
ليبرمان

حذر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، مجددا من هجمات حزب الله في الشمال؛ داعيا حكومى الاحتلال لتشديد قبضتها قائلا إن سياسة الاستجابة الحالية الخاضعة للرقابة في إسرائيل غير كافية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال ليبرمان، في بداية اجتماع الكنيست: "علينا تغيير السياسة"، معتبرا أن "تفكير مجلس الوزراء الحربي عفا عليه الزمن".

وأضاف: "آمل ألا يخطط أحد لابتلاع النار من اليمن من قبل الحوثيين نحو إسرائيل".

كما رئيس حزب المعارضة المتشدد أيضا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بسبب سياسة غزة "الفاشلة".

وشبه استراتيجية نتنياهو السابقة المتمثلة في استخدام الحوافز الاقتصادية لإبقاء أعمال حماس تحت السيطرة باستراتيجية الاسترضاء الفاشلة في المملكة المتحدة تجاه التوسع النازي.

وتوقع ليبرمان استقالة نتنياهو، مضيفا أنه بدلا من تحمل المسؤولية عن الاستراتيجية الفاشلة، يحاول نتنياهو "إدراج المسؤولية إلى شخص آخر".

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