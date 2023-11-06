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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكسبو 2030.. المايسترو هاني فرحات أول عربي يقود أوركسترا من قارات العالم

هاني فرحات
هاني فرحات

فكرة عالمية غير تقليدية لإحلال السلام وإنهاء الحروب من خلال الموسيقي يقدمها المايسترو الكبير هاني فرحات في قلب العاصمة الفرنسية من (Hungar. y) هانغار واي وهو المكان الثقافي الضخم الذي أقيم به أول اكسبو بباريس.

يقام الحفل الاثنين المقبل ويتقدمه هاني فرحات من خلال قيادته لأضخم أوركسترا موسيقي من مختلف قارات العالم، وذلك في إطار الترويج لـ إكسبو 2030 المقرراقامته بالسعودية، وهي المرة الأولي التي  يتولي فيها مايسترو عربي هذه المهمة بحضور رؤساء وزراء أوروبا.

هاني فرحات

وعمل فرحات في الإعداد للحفل بشكل دقيق وتفرغ له بشكل كامل واختفي عن الأنظار لكي يعد كل المقطوعات التي ستقدم  خلاله ووضع بصمته عليه ليكون مزيج من التراكات الشهيرة لأشهر المطربين العالمين الذين قدموا موسيقي للسلام مثل مايكل جاكسون وبيونسيه وغيرهما مع إضافة لمسات شرقية ليخرج بالصورة العالمية ويكون فرحات أول موسيقي عربي يصنع هذا المحتوي ويقدمه للعالم.
 

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المشروع يحمل اسم (رسالة سلام من السعودية للعالم)  بتكليف من الهيئة الملكية التي تشرف علي إكسبو 2030.

وقرر القائمون على إكسبو 2030 اختيار هاني فرحات لأنه مصدر ثقة بنجاحاته المتكررة في جميع المشروعات وايضا لأنه قاد اوركسترا باريس السيمفوني أمام زعماء العالم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل شهور في الإعلان عن تنظيم السعودية لإكسبو 2030.

ويشهد الحفل تغطية إعلامية كبيرة في صحف ومجلات وقنوات عالمية.

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