هاني فرحات بعد حفل ليلة الزمن الجميل: انتظروا الكثير من المفاجآت

قدم الموسيقار هاني فرحات ليلة استثنائية من الابداع في حفل "ليلة من الزمن الجميل" ، ضمن حفلات جدة ، وشارك فى الحفل عمالقة الزمن الجميل وعلى رأسهم محمد ثروت وعفاف راضى وميادة الحناوي.



وقال فرحات، إن استقبال الجمهور للنجوم الثلاثة كان مميزا وكانوا يحفظون الأغاني ويرددونها بحماس شديد مما جعل أجواء الحفل مبهجة بصورة كبيرة.



وأضاف هانى فرحات فى تصريحات تليفزيونية أن هناك الكثير من المفاجآت خلال الفترة القادمة، حيث تعاقد على إقامة العديد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم ضمن موسم جدة ويتم الإعلان عنها قريبا.

ليلة من الزمن الجميل:

وجاء حفل "ليلة من الزمن الجميل” ضمن الحفلات التي أطلقتها المملكة فى الآونة الأخيرة، حيث أعتمدت الحفل على أجواء الحنين الى الماضي الجميل وإعادة الرموز الفنية الغائبة مجددا على المسارح العربية، وكان آخرها “ليلة الدموع” التى شارك فيها كلّ من أحمد سعد، حمادة هلال، آدم، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم وطارق الشيخ والفنانة شيرين عبد الوهاب، كما سبقها حفل حفل “كاسيت ٩٩” الذي حققت تفاعلا جماهيري قوي حيث أعادت أغنيات التسعينيات بأصوات أبرز الفنانين المصريين ، حيث قدمها هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، مصطفى قمر، حميد الشاعري، محمد الحلو وآخرون.