عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإعادة العلاقات لمسارها الصحيح.. رئيس الوزراء الأسترالي يصل الصين

صدى البلد

في وقت تشتعل فيه منطقة الإندوباسيفيك بالصراعات والتوترات المختلفة بين دول المنطقة، تسعي كلا من الصيين وأستراليا إلى تحسين العلاقات الثنائية التي تدهورت بسبب أمريكا.

ويسعي رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أول رئيس وزراء يزور الصين منذ عام ٢٠١٦، إلى تعزيز التعاون التجاري مع الصين التي تشكل أهم شريك تجاري لبلاده. حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي” للأنباء.
الخلفية والدوافع
تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 252 مليار دولار أسترالي في عام 2020. لكن العلاقات بين البلدين تدهورت في السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من الخلافات السياسية والأمنية والاقتصادية، مثل مطالبة أستراليا بإجراء تحقيق دولي في أصول فيروس كورونا، وفرض الصين رسوماً جمركية على صادرات أسترالية مهمة مثل اللحوم والنبيذ والشعير، وتعزيز أستراليا للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ويعتبر البعض أن زيارة ألبانيز إلى الصين هي فرصة لتحسين العلاقات وإعادة الثقة والحوار بين الجانبين، والتعامل مع القضايا الملحة والمصالح المشتركة.
الجدول والمحادثات
تستمر زيارة ألبانيز للصين في الفترة من 4 إلى ٧ من الشهر الجاري وسيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي كه تشيانج، وسيناقشان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي شنجهاي، سيحضر ألبانيزي معرض الصين الدولي للاستيراد، الذي دعاه إليه لي كه تشيانج، وسيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الشركات الأسترالية والصينية.

القضايا والتوقعات
سيكون التجارة في صدارة جدول أعمال ألبانيزي، الذي سيدعو إلى رفع الصين للرسوم الجمركية على السلع الأسترالية، والتي أثرت سلباً على قطاعات مثل الزراعة والتعدين والسياحة.

كما سيطرح ألبانيزي قضية الكاتب الأسترالي يانغ هينغ جون، الذي يقبع في سجن صيني منذ عام 2019 بتهمة التجسس، وسيطالب بإطلاق سراحه واحترام حقوقه الإنسانية.

من جانبها، من المتوقع أن تطلب الصين من أستراليا المزيد من الوصول إلى قطاعات استراتيجية مثل الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، وتخفيف قيود الأمن القومي على الاستثمارات الصينية، وتقليل التوترات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويعتقد بعض الخبراء أن الزيارة ستكون بمثابة خطوة أولى لإصلاح العلاقات بين البلدين، ولكن لن تحل جميع المشاكل والاختلافات، وستتطلب مزيداً من الصبر والحوار والتعاون.

استراليا الرئيس الصيني شي جين بينج الصين الولايات المتحدة تهمة التجسس أنتوني ألبانيزي حجم التبادل التجاري رئيس الوزراء الأسترالي فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار.. حزب الله يطلق 14 قذيفة على مستوطنات إسرائيلية

خسائر الاحتلال كبيرة.. حماس ترد علي التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

لا حياة في غزة.. الحرب تجبر سكان القطاع على الشرب من مياه البحر

رئيس الوزراء: توفير سلع غذائية محددة بتكلفة مناسبة ضمن مبادرة خفض الأسعار

هيمشي خلاص.. تطور عاجل في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. ورد شيكابالا

صدمة محبيها .. نادين نسيب نجيم : هعتزل الفن قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ