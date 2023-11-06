استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات على الطرق بالجيزة

تلقت محافظة الجيزة من خلال الصفحة الرسمية للديوان العام علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عدداً من شكاوي المواطنين وتم التعامل الفوري معها.

وشملت الشكاوى شكوى من أحد المواطنين المقيم بشارع القومية العربية نطاق حي الوراق يتضرر فيها من تعدي المقاهي والمحال العامة والباعة الجائلين علي نهر الطريق مما يعوق حركة سير المارة والسيارات.

على الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الوراق بتنفيذ حملة مكبرة علي الشارع محل الشكوى لكونه أحد الشوارع الرئيسية بالحي.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات الموجودة علي أرصفة المشاه والمتعدية علي الطريق العام وإيداعها بمخازن الحي.

كما تم التنبيه علي أصحاب المقاهي والمحال العامة الموجودة بالشارع بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

ووجه محافظ الجيزة حي الدقي بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة الاستجابة لشكوي المواطن التي تلقتها الصفحة الرسمية التي يتضرر فيها من وجود تجمعات لمخلفات قمامة وأشجار بشارع الأنصار.

وعلي الفور دفع حي الدقي، بعدد من عمال النظافة وتم رفع مخلفات القمامة محل الشكوي وسيتم المتابعة الدورية لعدم تكرارها مجددآ حفاظآ علي المظهر العام.

كما استجابت محافظة الجيزة للشكوى الواردة من مواطن بحي الطالبية بشأن التعدي علي الطريق العام من مقهي ( السعد ) وعدداً من المحال الكائنة في منطقة المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل وإعاقة الحركة المرورية.

وشنت المحافظة حملة من خلال حي الطالبية وتم رفع جميع الإشغالات والتعديات التي قامت بها المحال والمقاهي من الطريق العام ومصادرتها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهي المخالف .

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