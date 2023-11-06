عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات على الطرق بالجيزة

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

تلقت محافظة الجيزة من خلال الصفحة الرسمية للديوان العام علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عدداً من شكاوي المواطنين وتم التعامل الفوري معها.

وشملت الشكاوى شكوى من أحد المواطنين المقيم بشارع القومية العربية نطاق حي الوراق يتضرر فيها من تعدي المقاهي والمحال العامة والباعة الجائلين علي نهر الطريق مما يعوق حركة سير المارة والسيارات.

على الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الوراق بتنفيذ حملة مكبرة علي الشارع محل الشكوى لكونه أحد الشوارع الرئيسية بالحي.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات الموجودة علي أرصفة المشاه والمتعدية علي الطريق العام وإيداعها بمخازن الحي.

كما تم التنبيه علي أصحاب المقاهي والمحال العامة الموجودة بالشارع بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

ووجه محافظ الجيزة حي الدقي بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة الاستجابة لشكوي المواطن التي تلقتها الصفحة الرسمية التي يتضرر فيها من وجود تجمعات لمخلفات قمامة وأشجار بشارع الأنصار.

وعلي الفور دفع حي الدقي، بعدد من عمال النظافة وتم رفع مخلفات القمامة محل الشكوي وسيتم المتابعة الدورية لعدم تكرارها مجددآ حفاظآ علي المظهر العام.

كما استجابت محافظة الجيزة للشكوى الواردة من مواطن بحي الطالبية بشأن التعدي علي الطريق العام من مقهي ( السعد ) وعدداً من المحال الكائنة في منطقة المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل وإعاقة الحركة المرورية.

وشنت المحافظة حملة من خلال حي الطالبية وتم رفع جميع الإشغالات والتعديات التي قامت بها المحال والمقاهي من الطريق العام ومصادرتها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهي المخالف .

IMG-20231106-WA0029
IMG-20231106-WA0029
IMG-20231106-WA0027
IMG-20231106-WA0027
IMG-20231106-WA0028
IMG-20231106-WA0028
أحمد راشد محافظ الجيزة ازالة الاشغالات ازالة الاشغالات والتعديات التعديات على الطريق العام التواصل الإجتماعي فيس بوك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المقاهى والمحال العامة هيئة النظافة والتجميل شكاوى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتابع التشطيبات النهائية للسوق الحضاري ويتفقد الحملة الميكانيكية بالعياط

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

محافظ الجيزة يتابع التزام المحال والمنشات التجارية بإجراءات ترشيد الكهرباء ومواعيد الغلق

وكيل تعليم الجيزة يجتمع بمديري الإدارات لإعداد المقرات للانتخابات الرئاسية

الجيزة تشن حملات لتحقيق الانضباط ورفع تعديات المحال والباعة الجائلين بمنطقة المنيب

محافظة الجيزة تزيل 12 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية

محافظ الجيزة: إقامة 20 موقف سرفيس جديدا لتسهيل حركة المواطنين

محافظ الجيزة يتفقد تطوير المناطق المحيطة بمحطات مترو أنفاق الخط الثالث.. صور

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار.. حزب الله يطلق 14 قذيفة على مستوطنات إسرائيلية

خسائر الاحتلال كبيرة.. حماس ترد علي التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

لا حياة في غزة.. الحرب تجبر سكان القطاع على الشرب من مياه البحر

رئيس الوزراء: توفير سلع غذائية محددة بتكلفة مناسبة ضمن مبادرة خفض الأسعار

هيمشي خلاص.. تطور عاجل في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. ورد شيكابالا

صدمة محبيها .. نادين نسيب نجيم : هعتزل الفن قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ