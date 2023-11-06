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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 25 شاحنة مساعدات أمس من نظيرنا المصري

صدى البلد

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، أنه استلم 25 شاحنة من الهلال الأحمر المصري يوم أمس، محملة بالمساعدات عبر معبر رفح البري.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

وأضاف: "وصل عدد الشاحنات المستلمة  منذ تاريخ 21/10/2023 حتى اللحظة إلى 476 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 30 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة".

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من جانب آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 10 آلاف و22 فلسطينياً بينهم 4 آلاف و104 أطفال في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تعرض تجمع المستشفيات في حي النصر، شمال غرب مدينة غزة، لضربات جوية ومدفعية إسرائيلية، ودمر القصف الإسرائيلي الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال، كما ألحق أضراراً بمستشفى النصر للأطفال، الذي يعد أكبر مستشفى للأطفال في القطاع.

كما استهدف القصف الإسرائيلي مستشفى النصر للعيون، ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

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