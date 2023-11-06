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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بجهود التحالف الوطني وحياة كريمة في تقديم المساعدات للأشقاء بغزة

غزة
غزة

أشاد النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكذلك مؤسسة حياة كريمة في تقديم المساعدات الانسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، مع استمرار العدوان المستمر من جانب الاحتلال الاسرائيلي على القطاع.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مؤسسة حياة كريمة بذلت مجهودات ضخمة خلال الفترة الماضية لدعم الأشقاء، سواء في تجهيز القوافل أو من خلال جمع التبرعات وحملات التبرع بالدم، وكذلك إطلاق مبادرة من إنسان لإنسان .

وأكد قريطم، أن مبادرة «من إنسان لإنسان» تهدف إلى دعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، كما إنها ترتكز على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، ورفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعم القضية على مر التاريخ.

وأدان عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، استمرار المجازر والانتهاكات الاسرائيلية بحق الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي هو حرب إبادة، منددًا بما أعلنه وزير التراث الاسرائيلي حول امكانية استخدام قنبلة نووية لابادة غزة، مشيرًا إلى أن ما أعلنه الوزير الإسرائيلي بمثابة اختبار لرد الفعل الدولي في حال تصعيد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.

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