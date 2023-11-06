تسليم 15شاحنة مساعدت للهلال الأحمر الفلسطيني من معبر رفح

سلم الهلال الاحمر المصري فرع شمال سيناء، نظيره الفلسطيني 15شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية عن طريق معبر رفح البري اليوم الإثنين لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في مواجهة الأحداث التي يشهدها القطاع منذ أكثر من شهر تقريبا.

491شاحنة :

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بسيناء أنه تم ادخال50شاحنة عن طريق معبر رفح البري اليوم، حيث يتم إدخالها إلى قطاع غزة تباعا..حيث بلع احمالي عدد الشاحنات منذ 12اكتوبر 491 شاحنة

حتي الان.

في نفس السياق.. بدأ وصول الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة الي معبر رفح البري في طريقهم إلى الأراضي المصرية لتوزيعات على المستشفيات قي شمال سيناء وخارجها حسب الانساق الطبية التي حددتها وزارة الصحة في 8 محافظات .

