هيمشي خلاص.. تطور عاجل في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. ورد شيكابالا

أثار أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك الحالي جدلًا واسعًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وسط حالة من الغضب الكبيرة من جماهير الفارس الأبيض حول ما يفعله اللاعب في الفترة الأخيرة داخل صفوف الفريق، وآخرها أزمة مباراة نادي زد، وخروجه من المعسكر بدون إذن.

قرارات صارمة من مجلس الزمالك

اتخذ نادي الزمالك بالأمس قرارات صارمة تجاه اللاعب، لحسم ملف أحمد فتوح بشكل نهائي، إذ أنه تم إعلان عرض كلا من أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي للبيع، مع العمل على التحقيق معهم وفقا للوائح الفيفا، في قرارات نارية أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس الأحد بقيادة حسين لبيب.

أحمد فتوح يواصل التصعيد

أزمات أحمد فتوح لم تنته عند هذا الحد، بل قام اللاعب بنشر صورة "ستوري" على حسابه بانستجرام بإيموشن ضحك كسخرية من قرارات مجلس الإدارة التي صدرت، وهو الأمر الذي أغضب المسؤولين داخل صفوف نادي الزمالك بشكل أكبر خلال الساعات الماضية.

أحمد فتوح يثير غضب الجماهير

وواصل أحمد فتوح أزمته مع نادي الزمالك، إذ أنه وفقا لتقارير إعلامية رفض اللاعب حضور التحقيق داخل صفوف نادي الزمالك، فيما خضع كلا من محمد صبحي، ومصطفى الزناري إلى التحقيق بعد ما بدر منهم، وهو الأمر الذي أغضب جماهير الزمالك بشكل أكبر.

فتوح يقترب من الرحيل

واقترب أحمد فتوح من الرحيل عن صفوف نادي الزمالك، بعدما أشار إلى ذلك من قبل حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” إذ أن اللاعب قام بإلغاء متابعة نادي الزمالك، فيما رد عليه محمود عبد الرازق شيكابالا هو الآخر وقام بإلغاء متابعته.

إلغاء فتوح متابعة الزمالك، وكذلك إلغاء شيكابالا متابعته، جعل جمهور نادي الزمالك يوقن أن اللاعب اقترب بقوة من الرحيل عن صفوف نادي الزمالك، خاصة بعد عرضه للبيع، ورفض اللاعب الخضوع للتحقيق داخل صفوف نادي الزمالك حتى الآن.

أحمد حسام ميدو يسرد تفاصيل أزمة فتوح قبل مباراة زد

وكان أحمد حسام ميدو، قد خرج ليشيد بقرارات مجلس إدارة الزمالك بعد عرض أحمد فتوح وصبحي والزناري للبيع، مؤكدا أن ما حدث من اللاعبين الثلاث غير لائق على الإطلاق، وفكرة ترك معسكر المباراة، والسهر بالخارج أمر لا يليق على الإطلاق، وكان يجب أن يكون هناك وقفة صارمة تجاه اللاعبين.