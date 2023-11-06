RNTC .. مؤسسة إعلامية تحولت من سجن إلى منبر للحرية وتدريب الصحفيين

أمام مبنى يتسم بالطراز الأوروبي والهولندي الفريد، تفتح بوابات إلكترونية بمجرد أن تطأ قدمك مؤسسة "RNTC" –مركز تدريب راديو هولندا- لتجد بهوا واسعا تعتمد أركانه على غرف من الزجاج الشفاف، ويزين سطحه بقبة من الطراز المعماري المتميز وأبواب حديدية تشبه الزنازين، وسط صرح علمي ظل قوامه لمدة 50 عاما.

مؤسسة rntc الإعلامية بهولندا

تستشعر فور وصولك لمركز التدريب الإعلامي الضخم "RNTC" التابع لـ RNW - وهي منظمة إعلامية رقمية دولية تعمل مع الشباب وصانعي الوسائط الجديدة- بحالة من الانبهار والسعادة الغامرة من روعة المكان وتصميمه.

مؤسسة rntc الإعلامية بهولندا

وترجع قصة مؤسسة "RNTC" الإعلامية العريقة المقامة بهولندا وبالتحديد في مدينة هارليم الخلابة ذات الخضار والقنوات النهرية المبهرة، إلى أنها كانت في السابق سجنا يأوي الخارجين عن القانون، ليتحول السجن إلى منبر مضيء لتدريب الصحفيين والإعلاميين من كافة دول العالم وخاصة من دول أفريقيا وآسيا.

مؤسسة rntc الإعلامية بهولندا

والغريب في الأمر أنه لا تزال مؤسسة RNTC تحتفظ بأبواب السجون وحولت الزنازين إلى مكاتب، بهدف إيصال رسالة مغزاها أن من السجون يمكن أن تنطلق حرية الرأي والتعبير.

مؤسسة rntc الإعلامية بهولندا

ومن خلال تجربتي الاستثنائية للغاية في فترة تدريبي بمؤسسة " RNTC " المدعومة من دولة هولندا ومؤسسة "NUFFIC" ، اكتسبت مهارات غير مسبوقة في المجال الإعلامي وخاصة في مكافحة الشائعات والخطاب الكراهية التي تركز المؤسسة على تدريسها بشكل احترافي ومتطور للغاية.

تمتلك مؤسسة " RNTC" إمكانيات متطورة للغاية في التعلم ومنهجية دراسية سلسلة تفتح أفقك إلى جوانب مختلفة وجديدة، تساعدك في الإبداع بلا حدود بمجال الإعلام والصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الرقمي.

مؤسسة rntc الإعلامية بهولندا

تعتمد استراتيجية مؤسسة "RNTC " في التدريب، على تبادل الخبرات والثقافات بين المتدربين من أفريقيا وآسيا، وخلق حالة من التفاهم والتعاون المشترك، يعتمد على الألفة بمنأى تماماً عن أي اختلافات في الثقافة والرأي، وسط أجواء عائلية تتسم بالدفء والبهجة.

يدفعك الجو العام داخل مؤسسة "RNTC"، لحالة من النشاط والابداع عبر استخدام آليات وأدوات متطورة في المجال الإعلامي، لتوسع مداركك لأعلى مستوى من الاحتراف والتفكير، وتمنحك نظرة فاحصة ومختلفة كلياً عما كان في السابق.

مؤسسة rntc الإعلامية بهولندا

فملخص هذه التجربة الفريدة، يعطيك بارقة أمل في تطوير المجال إعلامي بموطنك، تتسم بالنزاهة والشفافية في تناول الموضوعات دون خلق حالة من الاستقطاب والعنصرية، عبر دحر الشائعات والمعلومات المغلوطة بتقنيات متطورة وحديثة تواكب عصر التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

مؤسسة rntc الإعلامية بهولندا

تمكنت مؤسسة "RNTC" الإعلامية خلال 50 عاما من تأسيسها من تخريج حوالي 6000 خريج من ضمن 58 دولة أفريقية وآسيوية، لتكون "RNTC" منبرا يساعد الصحفيين الشباب على اتخاذ خطوات هامة في حياتهم المهنية بمجال تخصصهم ليكونوا سبيلا لتغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل.