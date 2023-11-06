بكاء وصراخ.. نجوم الفن يشيعون جنازة طليقة مدحت صالح

حرص عدد من الفنانين على تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق – الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة ابنه أدهم ، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وتواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وفاة طليقة مدحت صالح:

أعلن الفنان شريف ادريس وفاة ليلى صديق زوجة الفنان مدحت صالح السابقة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق.”

المعروف أن ليلى صديق هي ثاني زيجات الفنان مدحت صالح، وأنجبت منه ابنتها هانيا وابنها المطرب والمخرج أدهم مدحت صالح.

يذكر أن مدحت صالح تم تكريمه مؤخرًا فى افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي أقيمت فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضى، وسلمت مدحت الجائزة الفنانة نرمين الفقى.