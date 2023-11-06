السفير محمد العرابي: مصر باستطاعتها وضع حلول سريعة لمختلف الأزمات في الإقليم

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على استقبال الرئيس السيسي، رئيس جنوب السودان.

وقال “العرابي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "قدر الدولة المصرية أنها تعيش في منطقة ملتهبة، لذلك لابد أن تتحرك على كل المحاور الاستراتيجية"، مؤكدا "منذ بداية الأزمة في السودان وأول اتصال أجراه الرئيس السيسي كان مع رئيس جنوب السودان".

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، "القتال في السودان ليس له أي مبرر، وأتى على الأخضر واليابس في هذه الدولة الشقيقة"، معلقا "نحن أمام مشكلة كبيرة تتفق مع ظاهرة الإقليم، وهي إطالة أمد الأزمات".

وأوضح "مصر تستطيع أن تضع الحلول السريعة لمختلف الأزمات في الإقليم"، مشيرا إلى أن "العالم بدأ يأخذ الرؤية المصرية كبوصلة يتحرك من خلالها مختلف الأزمات".