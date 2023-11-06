بطلة مصر البارالمبية: نجحت في كسر الرقم القياسي العالمي.. ووزارة الرياضة دعمتني

أعربت بطلة مصر البارالمبية، رحاب رضوان، عن سعادتها بتحقيق ميداليتين ذهبيتين ببطولة كأس العالم لرفع الاثقال البارالمبي والتى اختتمت امس.

وقالت بطلة مصر البارالمبية “فضل كبير من ربنا تحقيق ميداليتين ذهبيتين فى ميزان 55 والمجموع، بالاضافة إلى أننى نجحت فى كسر الرقم القياسي العالمي والمسجل بوزن 133 كجم والحمد لله ربنا وفقنى فى رفع 134 كجم”.



وأضافت بطلة مصر البارالمبية، أنه لولا الدعم الكبير الذى أتلقاه من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية والراعي الرسمي لى ودعم اسرتي لما وصلت لهذه الانجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن بارالمبياد باريس المقبلة ستكون تحديا جديدا بالنسبة لي، خاصة أننى أسعى لتحقيق الميدالية الذهبية بعد أن حققت فضية فى بارالمبياد طوكيو 2020 الماضية.