جامعة حلوان تعلن بدء تسجيل الطلاب الراغبين للالتحاق ببرنامج السياحة والضيافة التدريبي

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق.

وتعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى، عميد الكلية، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، وإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، والدكتور سامح جمال، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

ويتكون البرنامج من 3 مستويات لغوية، بحيث يحتوي كل مستوى على 36 ساعة تدريبية، أي بواقع 108 ساعات للبرنامج ككل، ويتم التدريب بمعدل 9 ساعات أسبوعية، وبذلك يمتد البرنامج لمدة 3 أشهر متصلة، وسيكون التدريب حضورياً بمقر كلية السياحة والفنادق وأونلاين، وبعد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح يحصل الطالب على شهادة معتمدة من المركز، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج سرعة التوجه لمركز اللغات.

وقد تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم مقر الجامعة بالمهندسين؛ حيث تفقد عمليات التطوير الجارية هناك تمهيدًا لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.



وأكد رئيس جامعة حلوان دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

كما قام الدكتور قنديل بجولة أخرى إلى معهد الملكية الفكرية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.



وأكد دور المعهد في تشجيع الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيداً بالدور الريادي للمعهد على المستوى المحلي والإقليمي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

و رافق رئيس جامعة حلوان فى الجولة الدكتور أحمد البندارى مدير مركز الاستشارات، الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات، الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، الاستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وفي إطار الجولات التفقدية، قام الدكتور السيد قنديل ايضا بزيارة لكلية السياحة والفنادق بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية ووكلاء الكلية. وحث الدكتور قنديل على ضرورة عقد شراكات تعاون في قسم الإرشاد، وكذلك حث على عمل برامج جديدة وتطوير البرامج الحالية لجذب الطلاب الوافدين للكلية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة إدخال كافة البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على نظام التحول الرقمي.

وانتقل الدكتور قنديل إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، حيث اطلع على آخر مستجدات تطوير صالة الجمباز بالكلية، وتفقد مرافق الكلية المختلفة.

وتأتي زيارات الدكتور قنديل في إطار حرصه على الوقوف على احتياجات الكليات المختلفة ومتابعة خطط التطوير بها، بهدف تحقيق التميز التعليمي والبحثي لجامعة حلوان.

كما استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الطلاب الجدد ببرنامجي تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا السيارات الهجين باللقاءات التعريفية ، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وإشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

حضر اللقاء منسقو البرامج الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والدكتور احمد الطنطاوي المدرس بقسم تكنولوجيا الإنتاج و مسجلي البرامج الدكتور كيرلس خلف المدرس بقسم تكنولوجيا الالكترونيات والدكتور محمود عبد المجيد المدرس بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف بالكلية والمرشدين الاكاديميين للبرامج الدكتور محمد عبدالفتاح استاذ و رئيس قسم تكنولوجيا الالكترونيات بالكلية و الدكتور هاني مصطفي الاستاذ الدكتور بقسم العلوم الاساسية والدكتورة رانيا سيد علي الأستاذ بقسم العلوم الأساسية وأستاذ ياسر السيد أمين الكلية .



بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم لقاءاتها التعريفية علي 3 محاضرات لطلاب الفرقة الأولي بالبرامج التكنولوجية الجديدة للتعرف علي البرامج واهميتها .



ورحب الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالطلاب الجدد.وشرح عميد الكلية البرنامج الدراسي بالتفصيل واكد علي أهمية الإلتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالكلية ووجه الطلاب الي ضرورة الاعتماد علي النفس في اختيار البرنامج سواء تكنولوجيا الميكاترونيكس أو سيارات الهجين.,



وأشار الدكتور حسام حسن إلي ضرورة تحمل مسؤلية المرحلة الجديدة حيث تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة فارقة في تاريخ كل طالب يتذكرها مدي حياته فلابد من اختيار الصديق الصحيح والإستفاده منها قدر الإمكان فهو يؤثر ويتأثر بالمكان الموجود فيه علي قدر حبه وعطائه له علي قدر استفادته منه .



واوضح الدكتور وائل إبراهيم ان الدراسة في البرنامج قائمة علي مبدأ الجدارات فلابد علي الطالب السعي قدما نحو التفوق



وأشار الدكتور ياسر ودكتور أحمد منسقي البرامج علي الهيكل التنظيمي للبرنامج وعلي أهمية التسجيل و انهاء جميع الإجراءات الإدارية و نظام الدراسة للساعات المعتمدة ، و شرح مسجلي البرامج أهمية ، و كيفية التسجيل ، و وضح المرشدين الاكاديميين للبرامج دور المرشد و اهمية تواصل الطلاب معهم .

ووقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

ووقع البروتوكول عن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعن معهد بحوث البترول الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد، بحضور نواب رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات المؤسستين.