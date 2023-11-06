برلماني: تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة تطرف وجنون

اعتبر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، مطالبة وزير إسرائيلي إلقاء قنبلة نووية على غزة بأنه دليل انحراف وتطرف بصناع القرار الإسرائيلي، وانفلات في رد الفعل لدرجة الجنون.

إسرائيل تشعل الحريق في المنطقة

أعرب نصار في تصريح صحفي له اليوم، إن مثل هذه التصريحات السافرة من جانب حكومة إسرائيل تشعل الحريق في المنطقة وتؤجج الغضب في الصدور ضد الاحتلال وممارساته السافرة.

طالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى التصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية الصادر عن اسرائيل، مشيرا: إلى أن إسرائيل كيان إرهابي مجرم يسعى إلى قتل الفلسطينيين وقضم المزيد من أراضيهم وبناء المزيد من المستوطنات، وهي السياسة التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو ووزراءه يطالبون بضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية.

وأشار النائب، إلى أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو، بأن جيش الاحتلال يفكر في إسقاط قنبلة نووية في غزة، يكشف وجه إسرائيل الإجرامي والارهابي فهي كيان لا يحترم القوانين الدولية والإنسانية. وتصرفاته تثير الغضب وتكاد تدفع للانفجار في المنطقة.

واختتم النائب مجاهد نصار، بأن من الضروري للغاية وقف اطلاق النار، وتفعيل هدنة انسانية، ولا يمكن استمرار الحرب طوال هذه المدة فوق رأس المدنيين والأبرياء بقطاع غزة. ولا يمكن قبول صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر.