عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة تطرف وجنون

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

اعتبر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب،  مطالبة وزير إسرائيلي إلقاء قنبلة نووية على غزة بأنه دليل انحراف وتطرف بصناع القرار الإسرائيلي، وانفلات في رد الفعل لدرجة الجنون.

إسرائيل تشعل الحريق في المنطقة

أعرب نصار في تصريح صحفي له اليوم، إن مثل هذه التصريحات السافرة من جانب حكومة إسرائيل تشعل الحريق في المنطقة وتؤجج الغضب في الصدور ضد الاحتلال وممارساته السافرة.

طالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى التصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية الصادر عن اسرائيل، مشيرا: إلى أن إسرائيل كيان إرهابي مجرم يسعى إلى قتل الفلسطينيين وقضم المزيد من أراضيهم وبناء المزيد من المستوطنات، وهي السياسة التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو ووزراءه يطالبون بضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية.

وأشار النائب، إلى أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو، بأن جيش الاحتلال يفكر في إسقاط قنبلة نووية في غزة، يكشف وجه إسرائيل الإجرامي والارهابي فهي كيان لا يحترم القوانين الدولية والإنسانية. وتصرفاته تثير الغضب وتكاد تدفع للانفجار في المنطقة.

واختتم النائب مجاهد نصار، بأن من الضروري للغاية وقف اطلاق النار، وتفعيل هدنة انسانية، ولا يمكن استمرار الحرب طوال هذه المدة فوق رأس المدنيين والأبرياء بقطاع غزة. ولا يمكن قبول صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

تراجع حاد في السياحة.. إسرائيل تتلقي ضربة غير مسبوقة بسبب الحرب

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توغل قواته في عمق غزة

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

استشهاد 4 أشخاص.. الاحتلال الإسرائيلي تقصف عيادة طب العيون ومستشفى الرنتيسي للأطفال

رئيس الوزراء القطري يطالب بضرورة ضمان التدفق الدائم للمساعدات الإنسانية إلى غزة

غياب فتوح.. مهيب عبدالهادي يعلن كواليس تحقيق الزمالك مع الزناري وصبحي

البيت الأبيض يبعث برسالة هامة لـ إسرائيل بشأن عملياتها ضد حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

بسبب فستان زفاف.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين بعد تصدر التريند

فلسطيني يكشف استهداف قوات الاحتلال للمصدر البديل لشحن هواتفهم.. تفاصيل

قصة تسمية حارة دبانة على أسم المشروب الغازي سبيرو سباتس

فيديو

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ