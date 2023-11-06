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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيفيل: اشتباكات جنوبي لبنان لا تزال محصورة بين حزب الله وإسرائيل

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أكد المتحدث بإسم القوات الأممية في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، اليوم الاثنين أن الاشتباكات في جنوبي لبنان لا تزال محصورة بين حزب الله وإسرائيل، مضيفا أن مقتل المدنيين مخالف للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل، إن تبادل إطلاق النار في لبنان مستمر منذ 4 أسابيع والمهمة صعبة، مشيرا إلى أن القوات الأممية باقية في لبنان رغم الوضع الصعب، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وأوضح أن اليونيفيل تخشى من وقوع الأخطاء التي تؤدي لتصعيد أخطر في لبنان، منوها إلى أنه لا يمكن تحديد من استهدف مراكز اليونيفيل في لبنان والتحقيق مستمر.

وأشار تيننتي إلى أن "اليونيفيل" تشعر بأنه من الصعب استعادة الاستقرار كما كان في جنوب لبنان.

وشهدت الأسابيع الماضية، اشتباكات متقطعة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، تسبب في سقوط قتلى من الجانبين.

وحذر في رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين من هجمات حزب الله؛ داعيا حكومة الاحتلال لتشديد قبضتها قائلا إن سياسة الاستجابة الحالية الخاضعة للرقابة في إسرائيل غير كافية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.

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