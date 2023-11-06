عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: فين الفن المحترم وأنت بترقص ببطنك

بيومي فواد
بيومي فواد

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن حديث الفنان بيومي فؤاد عقب انتهاء مسرحية “زواج اصطناعي” بالرياض، بها إهانة للفن المصري، بينما موقف "محمد سلام" كان مشرفا للغاية.

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج “تفاصيل”، للإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "صدى البلد 2"، "مفيش فنان في مصر من أيام ما اخترعوا الفن عمل التصرف ده على مرأى مسموع.. أنت عاوز تجامل الجمهور السعودي قلهم ألف شكر ليكم على حضوركم واستقبالكم وخلصنا.. إيه الاسلوب اللي فيه رخص ده".

وأوضحت ماجدة خير الله، "هناك نجوم شاركوا في فعاليات موسم الرياض بكل كبرياء، ولا مانع في ذلك، ولكن الذي جعل الموقف سيئا هو أسلوب بيومي فؤاد المشين".

واختتمت ماجدة خير الله، حديثها قائلة "بيومي فؤاد بيقول إحنا بنقدم فن محترم.. وبعدين نلاقي فيديو ليه بيرقص ببطنه.. إيه الفن المحترم اللي أنت قدمته!؟.. بيرقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده".
يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2".
https://fb.watch/o8WRxibU0X/?mibextid=Nif5oz

بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

موضوعات متعلقة

عائشة بن أحمد تكشف موعد انتهائها من مسلسل حكاية روحي فيك

موعد ومكان عزاء الزوجة السابقة لـ مدحت صالح

اليوم .. أيمن بهجت قمر ضيف برنامج في المساء مع قصواء

وفاء عامر تكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل عائلة الحاج متولى

بطولة حسن الرداد.. طرح البرومو الدعائي لفيلم بلوموندو

جمعية المؤلفين والملحنين: نرفض أي استغلال للأغاني الوطنية في الترويج للمنتجات

مأخوذ عن شادر السمك.. ماذا سيقدم مصطفى شعبان في رمضان 2024؟

مجرمون قتلة ومهزومون.. رسالة نارية من راغب علامة لجيش الكيان الصهيوني

ترشيحاتنا

الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو

رغم التعادل| نجم لوتون تاون يصف تصرفات صلاح بالشيطانية.. فماذا فعل الفرعون؟

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على خطة الهيئة الوطنية في شهر نوفمبر

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023

حكومة غزة: القطاع يفقد 6 أطفال و5 نساء في كل ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ