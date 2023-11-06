ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: فين الفن المحترم وأنت بترقص ببطنك

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن حديث الفنان بيومي فؤاد عقب انتهاء مسرحية “زواج اصطناعي” بالرياض، بها إهانة للفن المصري، بينما موقف "محمد سلام" كان مشرفا للغاية.

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج “تفاصيل”، للإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "صدى البلد 2"، "مفيش فنان في مصر من أيام ما اخترعوا الفن عمل التصرف ده على مرأى مسموع.. أنت عاوز تجامل الجمهور السعودي قلهم ألف شكر ليكم على حضوركم واستقبالكم وخلصنا.. إيه الاسلوب اللي فيه رخص ده".

وأوضحت ماجدة خير الله، "هناك نجوم شاركوا في فعاليات موسم الرياض بكل كبرياء، ولا مانع في ذلك، ولكن الذي جعل الموقف سيئا هو أسلوب بيومي فؤاد المشين".

واختتمت ماجدة خير الله، حديثها قائلة "بيومي فؤاد بيقول إحنا بنقدم فن محترم.. وبعدين نلاقي فيديو ليه بيرقص ببطنه.. إيه الفن المحترم اللي أنت قدمته!؟.. بيرقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2".

https://fb.watch/o8WRxibU0X/?mibextid=Nif5oz